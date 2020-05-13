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"تعليم الرياض" يوضح آلية التظلم على الأداء الوظيفي

Time منذ ساعة
Views 1393
"تعليم الرياض" يوضح آلية التظلم على الأداء الوظيفي

الرياض (صدى):
أكدت المديرية العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على قادة وقائدات المدارس، بالالتزام بما نصت عليه لائحة تقويم الأداء الوظيفي الشاغلي/ات الوظائف التعليمية والإدارية .

ونوّهت إلى ما تضمنته اللائحة من أن جميع منسوبيهم بالاطلاع على أدائهم الوظيفي وفقا لما ورد في المادة (39/11)، وذلك بالرجوع إلى حساباتهم في برنامج نور ، وكذلك التأكيد عليهم بإبلاغ منسوبيهم أن التظلم على الأداء الوظيفي يتم من خلال الرفع لمكتب سعادة العام قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اطلاعه على الدرجة اعتبارا من تاريخ 21/9/1441)، عن طريق الدخول على الرابط التالي هنـــــــا .

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. ويستر على بنات المسلمين
ابو سعود
وش وضع اللي يضحكو في موقف مؤلم
الشمالي
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
ابو سعود
مسلسل خربوطي وخلص والحمد لله .
هادي
من حساب الخلفيه

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