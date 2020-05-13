خالد الزيد:تركي آل الشيخ انقذ نادي الشباب من وضع سيئ

ماجد محمد (صدى):
أكد اللاعب المعتزل والمدير التنفيذي الرياضي لنادي الشباب سابقاً، خالد الزيد، أن رئيس هيئة الرياضة السابق، تركي آل الشيخ، أنهى عدة مشكلات كان يعاني منها النادي.
وقال خالد الزيد : إن من أبرز هذه المشاكل تأخر الرواتب لمدة 6 أشهر، مضيفًا لولا تدخل تركي آل الشيخ وحل الكثير من القضايا المعلقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والديون المتراكمة، لكان النادي في وضع سيئ".
وأشار إلى أن افتقار الفريق للانسجام بين عناصره وكذلك توظيفهم الصحيح من المدرب السابق خورخي ألميرون، وراء تذبذب النتائج هذا الموسم، منوهاً إلى أن الأمل الأخير هو تحقيق البطولة العربية لتعويض إخفاقات الموسم.