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مقتل أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر على يد قوات تركية

Time منذ ساعة
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مقتل أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر على يد قوات تركية

ماجد القزيز (صدى):
انتشرت الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول مقتل عدد من أفراد أسرة آل ثاني (الأسرة الحاكمة في قطر) و عدد من أفراد الجيش القطري على يد القوات التركية في قطر.

وكانت الساعات الماضية شهدت ارتفاع التوتر والأحداث على أرض الدوحة بين طرفي الانقلاب القطري، حيث تبادلت القوات التركية إطلاق الأعيرة النارية مع قوات حمد بن جاسم، وفقًا لشهود عيان في قطر.

وتقود موزة والده الأمير تميم بن حمد الانقلاب المضاد ضد عراب الخراب القطري، تحت حماية القوات التركية.

وكانت القوات التركية اعتقلت الأيام الماضية كل من : الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، والشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، والشيخ عبدالرحمن بن حسن آل ثاني .

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. ويستر على بنات المسلمين
ابو سعود
وش وضع اللي يضحكو في موقف مؤلم
الشمالي
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
ابو سعود
مسلسل خربوطي وخلص والحمد لله .
هادي
من حساب الخلفيه

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