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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

Time منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق ( الشرقية، أجزاء من تبوك، أجزاء من الحدود الشمالية، أجزاء من حائل، أجزاء من الرياض، أجزاء من المدينة المنورة، أجزاء من مكة المكرمة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية و الغربية للمملكة).

كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء من مناطق ( الجوف، المدينة المنورة ) .

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. ويستر على بنات المسلمين
ابو سعود
وش وضع اللي يضحكو في موقف مؤلم
الشمالي
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
ابو سعود
مسلسل خربوطي وخلص والحمد لله .
هادي
من حساب الخلفيه

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