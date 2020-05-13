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بالفيديو.. جريان السيول حول بيوت الطين بعد فتح سد حريملاء
منذ ساعتين
2011
3
علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو، جريان السيول حول بيوت الطين بعد فتح سد عبارات حريملاء، اليوم الأربعاء.
وكانت "صدى" قد نشرت مقطع فيديو عند فتح السد أمس الثلاثاء، وجريان المياه.
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عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. ويستر على بنات المسلمين
ابو سعود
وش وضع اللي يضحكو في موقف مؤلم
الشمالي
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
ابو سعود
مسلسل خربوطي وخلص والحمد لله .
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