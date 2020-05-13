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مؤشرات تدعو لرفع الحظر عن الأحياء المعزولة

Time منذ ساعتين
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مؤشرات تدعو لرفع الحظر عن الأحياء المعزولة

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، المؤشرات التي تعتمد عليها الوزارة لرفع الحظر عن الأحياء المعزولة.

وقال إن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتم على نطاقات جغرافية مختلفة، تُتخذ من قبل 25 جهة حكومية تتعاون في أعمال مواجهة الجائحة ووضع التقييمات لأي منطقة.

وأضاف أن الانتشار إذا كان واسعا والتفشي نشطا في بؤرة معينة يتم وضع هذه الخطوات الوقائية، لتتيح المجال لمباعدة اجتماعية أكثر وفرصة لتقليل اللقاءات والتجمعات.

وتابع أنه بمجرد أن تعود أرقام الانتشار النشط للحالات للانحسار والتوقف فيكون هناك مستوى تقييم مخاطر أقل وتكون هناك فرصة لرفع الإجراءات.

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. ويستر على بنات المسلمين
ابو سعود
وش وضع اللي يضحكو في موقف مؤلم
الشمالي
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
ابو سعود
مسلسل خربوطي وخلص والحمد لله .
هادي
من حساب الخلفيه

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