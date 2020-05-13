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الأردن يحذر إسرائيل من ضم أجزاء بالضفة الغربية

Time منذ ساعتين
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الأردن يحذر إسرائيل من ضم أجزاء بالضفة الغربية

عمان (صدى):
حذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، من خطورة مخطط إسرائيل المثير للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال "الصفدي" خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانكا غونزاليس: "إن أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة سيقتل فرص تحقيق السلام العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتمياً".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أن الوزيرين اتفقا على رفض أي خطوات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة، خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس العملية السلمية التي انطلقت من مدريد.

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. ويستر على بنات المسلمين
ابو سعود
وش وضع اللي يضحكو في موقف مؤلم
الشمالي
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
ابو سعود
مسلسل خربوطي وخلص والحمد لله .
هادي
من حساب الخلفيه

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