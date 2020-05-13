تفاصيل دعم البنوك والمصارف للصندوق المجتمعي بـ 100 مليون ريال

حمود العنزي (صدى):
أعلنت البنوك السعودية، عن دعم مبادرة "الصندوق المجتمعي" الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف والذي خصصته الوزارة بهدف جمع وتكثيف الجهود و التبرعات الحكومية والأهلية، وتوجيهها للاحتياجات والأولويات المجتمعية عبر دعم و تمويل مجموعة من المبادرات والمشروعات المجتمعية للفئات الأشد حاجة و الأكثر تضررا من جائحة كورونا ، بهدف المساهمة الاجتماعية في التخفيف من آثار و تبعات جائحة كورونا على المجتمع ومساندة للجهود الحكومية و دعمها في التخفيف من آثار هذا الوباء بالتبرع بمبلغ 100 مليون ريال.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من انتهاج البنوك والمصارف السعودية لسياسة الاستمرار في العطاء والتكاتف الاجتماعي خلال هذه الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة خطر جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وأيضا إيمانا منها بواجبها الوطني واستشعارة بمسؤوليتها المجتمعية تجاه وطننا الغالي وتجسيدا لمبدأ كلنا مسؤول، ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة أيدها الله.
و ثمن معالي الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي ، مشيرا الى أن هذه المساهمة من البنوك و المصارف السعودية ليست هي الأولى خلال هذه الجائحة، حيث سبقها مبادرة البنوك السعودية بدعم "صندوق الوقف الصحي" لمكافحة جائحة كورونا بالتبرع بمبلغ يزيد عن 160 مليون ريال، لتمكينه من أداء مهامه الوقائية والبحثية واللوجستية المرتبطة بعلاج الحالات المصابة والمشتبه بها بالإصابة بعدوى الفيروس و من توفير أجهزة ومعدات طبية، وإلى غير ذلك من الاحتياجات الصحية والعلاجية.