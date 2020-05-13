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ضبط شبكتين تمارسان الاتجار بالبشر في مكة والمدينة

Time منذ يومين
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ضبط شبكتين تمارسان الاتجار بالبشر في مكة والمدينة

مكة المكرمة (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية، شبكتين للاتجار بالبشر في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم (298) شخصاً، من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

كما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، بأنه امتدادا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم (79) شخصاً من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
يا متتن..دع التتنا... فهو للمال اتلافا.. وللجوف احراقا... وللدِين اثما...وللعمر خربا
ابو محمد 😎
لا مصداقية لك ياالاصهب الالهب ..
ابو محمد 😎
سبحان الله .. .. الله يشفيك ويعافيك مما فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
ما اراد الله هلاكهاا في لحظتهاا ..

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