بالفيديو.. أميرة محمد تغضب متابعيها بصوت أساورها

أميرة خالد (صدى):
تداول نشطاء التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنانة البحرينية أميرة محمد وهي تستعرض مقتنياتها الذهبية، مما دفع المتابعين إلى توجيه إليها الإتهامات بالإستفزاز، بعد أن أظهرت أساورها لتصدر صوتا تحبه النساء.
و تعرضت محمد على أثر مقطع الفيديو الذي بثته عبر حسابها " استغرام" لموجة من الانتقادات حيث استغرب الكثير من الناشطين ما قامت به مشيرين إلى أنه استفزهم إلى حد كبير. ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة قبل ذلك حين أعلنت نيتها اعتزال التمثيل بعد مشاركتها الأخيرة في مسلسلي “كسر ظهر” و”ضرب الرمل”.
وقالت في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات مؤخراً أن السبب هو وضع اسمها في مرتبة متأخرة على شارة العملين، مشيرة إلى أن تلك المرتبة لا تناسبها.