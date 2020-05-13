أشياء خطيرة تحدث في أجساد المتعافين من الفيروس

واشنطن (صدى):
كشف مجموعة من العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أشياء خطيرة في أجساد الأشخاص المتعافين من الفيروس المستجد.
وأجرى العلماء تحليلًا لمجموعة من المرضى الذين تعافوا من الفيروس في 27 من مارس الماضي؛ حيث ضمت المجموعة 241 رجلا و171 امرأة، متوسط أعمارهم 57 عاما.
وذكرت النتائج، أنّ 31% من المتعافين، لديهم بعض التغيرات في أمعائهم، إذ صرح أخصائي التصوير البطني، باكتشاف تشوهات في الأمعاء عند الإصابة، ورجح الأطباء أنّ تلك الحالات وصلت لحالات خطيرة من الإصابة.