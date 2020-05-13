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أشياء خطيرة تحدث في أجساد المتعافين من الفيروس

Time منذ ساعتين
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أشياء خطيرة تحدث في أجساد المتعافين من الفيروس

واشنطن (صدى):
كشف مجموعة من العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أشياء خطيرة في أجساد الأشخاص المتعافين من الفيروس المستجد.

وأجرى العلماء تحليلًا لمجموعة من المرضى الذين تعافوا من الفيروس في 27 من مارس الماضي؛ حيث ضمت المجموعة 241 رجلا و171 امرأة، متوسط أعمارهم 57 عاما.

وذكرت النتائج، أنّ 31% من المتعافين، لديهم بعض التغيرات في أمعائهم، إذ صرح أخصائي التصوير البطني، باكتشاف تشوهات في الأمعاء عند الإصابة، ورجح الأطباء أنّ تلك الحالات وصلت لحالات خطيرة من الإصابة.

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أحدث التعليقات

هوقن
سمعت المثل اللي يقول القرد في عين امه غزال التصريح الجاي خف علينا شوي
ناقد رياضي
الطخيم ترك انجازات النصر النقيه التي قام بتنقيتها من الشوائب وصار يبحث عن الألقاب المزيفة للنصر !!!!!!!!
زائر
ياجماعة فهد الطخيم مريض نفسي .. شغلته العالميه للنصر .. إذا أحد يعرف مركز للعلاج النفسي خذوها بالقوة للعلاج .. حتى الديانة الماسونية عالميه وموجودة في كل مكان !! الله بستر بكره يقول : النصر أول ماسوني عالمي !!
أبوسطام
جزاك الله خير
أبوسطام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم من مات ويشفي المصاب

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