اجتماع استثنائي لمجموعة العشرين لتحليل معمق وموحد لتأثير «كوفيد 19» غدا

الرياض (صدى):
قرر وزراء التجارة والإستثمار لدول مجموعة العشرين عقد اجتماعا استثنائيا غدا،برئاسة الدكتور ماجد القصبي ووزير الإستثمار المهندس خالد الفالح وسيحضر الإجتماع الدول المستضافة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعدنية، لتقديم التقارير والإقراحات في أزمة كورونا.
ويناقش الإجتماع مستوى التقدم الذي أحرزته مجموعة العشرين منذ الإجتماع الإستثمائي لوزراء التجارة والإستثمار مارس الماضي.
ويقدم الإجتماع تقرير تحليلي معمق وموحد لأثر (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار الدوليين وعلى سلاسل الإمداد، كما يهدف لمناقشة " الإجراءات المقترحة لمجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة فيروس كورونا" واللازمة للتعامل مع التحديات العالمية الناجمة عن الفيروس على التجارة والاستثمار.