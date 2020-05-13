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حجم التعويضات لسكان المنازل الملتصقة بالكوبري في مصر

Time منذ 19 دقيقة
Views 1436
حجم التعويضات لسكان المنازل الملتصقة بالكوبري في مصر

القاهرة (صدى):
تداول نشطاء صور إنشاء محور الزمر بمصر حيث بدأ الجسر الجديد وقد أغلق المنفذ على عشرات الشقق في بنايات مجاورة، حيث اخترقت الكتل الخرسانية واجهات المباني، حيث أوضحت مصادر حكومية أن العمارات المتداخلة سيتم إزالتها وتعويض سكانها.

ورد المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المصري هاني يونس، في منشور عبر حسابه “فيسبوك”، إن الحكومة رصدت ربع مليار جنيه (نحو 15 مليون دولار) لتعويض سكان العمارات المتضررة التي ستتم إزالتها.

وأردف يونس أن العمارات المخالفة لن يتم تعويضها بعد نزع الملكية مضيفا: “قد يصرف لسكانها تعويض اجتماعي بعد أعمال الإزالة”ومؤكدا على أهمية المحور المروري.

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أحدث التعليقات

نبيل
اتفه فنانه بس الحظ لعب دور كبير معها
ابو عمار
الله يرحمها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
نبيل
لو خلوها ما راح تنتحر

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