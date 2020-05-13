«سار» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوقها للعمل بعدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- المسمى الوظيفي : رجل أمن صناعي .
2- الشروط :
- أن يكون المتقدم من المواطنين .
- شهادة الثانوية العامة فما فوق .
- خبرة لا تقل عن عام .
وأكدت "سار" أن الوظيفة المطلوبة في " الرياض ، جدة ، الدمام ، القصيم ، حائل ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، المجمعة ، الجوف ، القريات ، مدينة الملك عبد الله الإقتصادية .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 13 / مايو ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .