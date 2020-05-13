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«سار» تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 44 دقيقة
Views 1382
«سار» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوقها للعمل بعدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : رجل أمن صناعي .

2- الشروط :

- أن يكون المتقدم من المواطنين .

- شهادة الثانوية العامة فما فوق .

- خبرة لا تقل عن عام .

وأكدت "سار" أن الوظيفة المطلوبة في " الرياض ، جدة ، الدمام ، القصيم ، حائل ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، المجمعة ، الجوف ، القريات ، مدينة الملك عبد الله الإقتصادية .

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 13 / مايو ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

نبيل
اتفه فنانه بس الحظ لعب دور كبير معها
ابو عمار
الله يرحمها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
نبيل
لو خلوها ما راح تنتحر

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