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بالفيديو.. إلهام علي تكشف اسم خطيبها وعمله لأول مرة

Time منذ يومين
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بالفيديو.. إلهام علي تكشف اسم خطيبها وعمله لأول مرة

أميرة خالد (صدى):
قالت الفنانة إلهام علي أنها لم تكشف تفاصيل خطوبتها أو هويته لانها تعتبرها الخاصة وتقلق من التدخلات إلا أنها كشفت التفاصيل حيث قالت أن خطيبها يسمى خالد ويعمل ممثلا وهو من مدينة الرياض ولم تفصح عن إسمه الثاني أو أى تفاصيل أخرى.

واوضحت إلهام بأن "خطيبها لم يكن لديه أي مشكلة في إعلان تفاصيل خطوبتهما والكشف عن هويته"، وقالت إنها إتفقت معه على إقامة حفل زفاف وإرتداء الفستان الأبيض.

وأضافت: "بس باين بينسحب عليّ وما هلبسه وكمان واضح ما هيكون في بوفيه ولا سفر"، في إشارة منها إلى أزمة تفشي فيروس كورونا ومنع التجمعات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
العلماء على الشاشات كذبوا خبر السبات الكارثي ... .. وذكروا كما جاء في ذيل الخبر بأنه شيء اعتيادي ، لا ضرر منه ...
ابو محمد 😎
ويش ذا المسجد النعومي ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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