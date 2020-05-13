رابيو يسخر من اتهامات تمرده على يوفنتوس

وكالات (صدى):
سخر أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس، اليوم الأربعاء، من الاتهامات التي طالته في الفترة الماضية بدخوله في حالة إضراب وتمرد ضد فريقه، بعد سفره إلى فرنسا في مارس الماضي.
وذكرت بعض التقارير الإيطالية، أن رابيو رفض العودة إلى يوفنتوس من أجل الدخول في الحجر الصحي قبل العودة إلى التدريبات مع الفريق بعد 14 يوما؛ لافتة إلى أنه رفض العودة إلى إيطاليا للمشاركة في تدريبات يوفنتوس، احتجاجا على تخفيض راتبه من إدارة النادي.
ومن جانبه، رد اللاعب بسخرية على تلك التقارير وكتب عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام": " عندما تدرك أنه آخر يوم لك في الإضراب "؛ فيما سيعود إلى يوفنتوس، اليوم الأربعاء، ولا يعتقد بأنه قد ارتكب أي خطأ تجاه الإدارة.