نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

رابيو يسخر من اتهامات تمرده على يوفنتوس

Time منذ ساعة
Views 1350
رابيو يسخر من اتهامات تمرده على يوفنتوس

وكالات (صدى):
سخر أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس، اليوم الأربعاء، من الاتهامات التي طالته في الفترة الماضية بدخوله في حالة إضراب وتمرد ضد فريقه، بعد سفره إلى فرنسا في مارس الماضي.

وذكرت بعض التقارير الإيطالية، أن رابيو رفض العودة إلى يوفنتوس من أجل الدخول في الحجر الصحي قبل العودة إلى التدريبات مع الفريق بعد 14 يوما؛ لافتة إلى أنه رفض العودة إلى إيطاليا للمشاركة في تدريبات يوفنتوس، احتجاجا على تخفيض راتبه من إدارة النادي.

ومن جانبه، رد اللاعب بسخرية على تلك التقارير وكتب عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام": " عندما تدرك أنه آخر يوم لك في الإضراب "؛ فيما سيعود إلى يوفنتوس، اليوم الأربعاء، ولا يعتقد بأنه قد ارتكب أي خطأ تجاه الإدارة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نبيل
اتفه فنانه بس الحظ لعب دور كبير معها
ابو عمار
الله يرحمها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
نبيل
لو خلوها ما راح تنتحر

أخر الأخبار

الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على مكة والمدينة المنورة
الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على مكة والمدينة المنورة
Time منذ 4 دقائق Views 1067
المملكة وروسيا تؤكدان الالتزام بتحقيق استقرار الأسواق البترولية
المملكة وروسيا تؤكدان الالتزام بتحقيق استقرار الأسواق البترولية
Time منذ 9 دقائق Views 1169
وظائف شاغرة للرجال والنساء في شركة نيوم
وظائف شاغرة للرجال والنساء في شركة نيوم
Time منذ 18 دقيقة Views 1310
حجم التعويضات لسكان المنازل الملتصقة بالكوبري في مصر
حجم التعويضات لسكان المنازل الملتصقة بالكوبري في مصر
Time منذ 18 دقيقة Views 1423
اجتماع استثنائي لمجموعة العشرين لتحليل معمق وموحد لتأثير «كوفيد 19» غدا
اجتماع استثنائي لمجموعة العشرين لتحليل معمق وموحد لتأثير «كوفيد 19» غدا
Time منذ 32 دقيقة Views 1288
بالصور.. كيا تخطف الأنظار ببيكانتو 2020 فيس ليفت الجديدة
بالصور.. كيا تخطف الأنظار ببيكانتو 2020 فيس ليفت الجديدة
Time منذ 33 دقيقة Views 1179
سارة مطر تثير غضب مغردين
سارة مطر تثير غضب مغردين
Time منذ 33 دقيقة Views 346
فتاة تحاول إلقاء نفسها من أعلى عقار بسبب شاب
فتاة تحاول إلقاء نفسها من أعلى عقار بسبب شاب
Time منذ 36 دقيقة Views 520
مدني عسير يدعو المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية
مدني عسير يدعو المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية
Time منذ 40 دقيقة Views 1308
«سار» تعلن عن وظائف شاغرة
«سار» تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 43 دقيقة Views 1375