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مدني عسير يدعو المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية

Time منذ 40 دقيقة
Views 1308
مدني عسير يدعو المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية

محمد بن طحيطح (صدى):
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات ومحافظات شرق المنطقة وتهامة عسير .

خلال الفترة من يوم الخميس الموافق :- ١٤٤١/٠٩/٢١هـ .. ٢٠٢٠/٠٥/١٤م .. حتي يوم الأثنين الموافق :-١٤٤١/٠٩/٢٥هـ .. ٢٠٢٠/٠٥/١٨م ..

فأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تهيب وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .

مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني .

" راجين للجميع السلامة الدائمة "

صرح بذلك المتحدث الرسمي  لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب / محمد بن عبده السيد .

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أحدث التعليقات

نبيل
اتفه فنانه بس الحظ لعب دور كبير معها
ابو عمار
الله يرحمها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
نبيل
لو خلوها ما راح تنتحر

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