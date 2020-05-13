فيديو يثير الجدل لإحتفال «أحلام» بعيد ميلاد نجلها أثناء الإجراءات الإحترازية

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام فيديو جديد لها بعد غياب طويل عن متابعيها منذ انتشار الفيروس وحلول رمضان بعد ذلك .
وأظهر الفيديو احتفال "أحلام " بعيد ميلاد نجلها " فاهد " الـ 16 والذي حضره أعداد قليلة إلا أنه أثار الإستياء أيضا بسبب التجمعات .
والشئ اللافت هو قالب الحلوى الكبير الذي كان على شكل مجسم صقور وقد أثار إعجاب البعض فيما اعتبره الآخرين استعرض واسراف ، متسائلين عن سر عدم انتقاد الإعلامية فجر السعيد لإسراف "أحلام " على خلفية انتقادها اسراف الفاشينيستا فوز الفهد بعد استعراض هدايا ثمينة .