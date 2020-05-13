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الزكاة: 24 مليون ريال تصل عبر خدمة "زكاتي" خلال أول أسبوعين من شهر رمضان

Time منذ ساعة
Views 1374
الزكاة: 24 مليون ريال تصل عبر خدمة "زكاتي" خلال أول أسبوعين من شهر رمضان

الرياض (صدى):
قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه وصل عبر خدمة "زكاتي" ما يقارب 24 مليون ريال ، وأن هذه المبالغ سيتم صرفها على كافة الفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الهيئة بأنه خلال أسبوعين حمّل أكثر من 55 ألف شخص تطبيق "زكاتي" على الهواتف الذكية، مبينة أنها وفّرت هذه التطبيقات للتسهيل على الأفراد وتمكينهم من دفع زكاتهم إلكترونيًا، بالإضافة إلى خدمتي "بوابة زكاتي"و"هاتف زكاتي".

وتابعت بأن هذه الخدمات الإلكترونية تتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث توفر هذه الخدمات إمكانية حساب الزكاة لتحديد نصاب الزكاة الواجبة، وإمكانية دفعها من خلال نظام سداد، فضلًا عن خدمة التذكير بمواعيد الزكاة.

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أحدث التعليقات

نبيل
اتفه فنانه بس الحظ لعب دور كبير معها
ابو عمار
الله يرحمها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
نبيل
لو خلوها ما راح تنتحر

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