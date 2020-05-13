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الصحة العالمية: تعرض شاحنات محملة بإمدادات للقصف خلال توجهها إلى شرق العاصمة الليبية

Time منذ 25 دقيقة
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الصحة العالمية: تعرض شاحنات محملة بإمدادات للقصف خلال توجهها إلى شرق العاصمة الليبية

طرابلس (صدى):
قالت منظمة الصحة العالمية إن شاحنات محملة بالإمدادات الأساسية "تعرضت للقصف من طائرات مسيرة عدة مرات"، خلال توجهها إلى مدينتي ترهونة وبني وليدجنوب شرق العاصمة الليبية.

وأشارت المنظمة إلى أن الأمر أسفر عن معاناة 150 ألف مواطن في بني وليد من نقص حاد في الأدوية والغذاء والوقود، حسب بيان المنظمة اليوم .

كما لفتت إلى فرار أكثر من ثلاثة آلاف شخص من ترهونة جراء القتال الدائر هناك، مضيفة أن قدرتها على الوصول إلى 200 ألف مدني ما زالوا محاصرين داخل المدينة والمناطق المحطية محدودة للغاية.

وأوضحت المنظمة أنها على مدار الأسابيع الماضية قدمت ثلاث شحنات إلى المدينتين، منها شحنة محملة بمجموعات الطوارئ الإسعافية والجراحية وتدبير الأمراض غير السارية إلى ترهونة، وأخرى تضمنت ست مجموعات طبية لتدبير الأذيات الرضية و ثلاث مجموعات إمدادات جراحية إلى المدينة.

كما أرسلت أيضا معدات الطوارئ واللوازم الطبية الأساسية إلى مدينة بني وليد، كاشفة عن مساهمة الحكومة الألمانية في دعم جميع الشحنات الثلاث.

وأعربت المنظمة عن قلقها من الوضع الصحي الإنساني المتردي في ترهونة، إذ تأثرت خدمات الرعاية الصحية وسلسلة التبريد للقاحات نتيجة انقطاع إمدادات الماء و الكهرباء، ما زاد بشكل كبير من خطر تفشي الأمراض المعدية.

وأشار البيان إلى اضطرار معظم مرافق الرعاية الصحية إلى تعليق خدماتها، ليبقى مستشفى ترهونة التعليمي وعيادة واحدة فقط مفتوحين لتقديم الخدمات الصحية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار
يا ساتر ولا حول ولا قوة الا بالله

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