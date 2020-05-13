بالفيديو.. بلقيس: أحببت زوجي بعقلي قبل قلبي

أميرة خالد (صدى):
تطرقت الفنانة اليمنية بلقيس إلى قصة ارتباطها بزوجها وكان ذلك رداً على سؤال عن مشاعرها تجاه زوجها أجابت أنها أحبته في البدء بعقلها قبل قلبها. وأضافت أنه امتلك عقلها وقلبها بعد الزواج.
وأعاد المتابعين مقطع الفيديو وتم نشره بعد تفاعل كبير مع بلقيس إثر إجابتها وحققت في الساعات الـ3 الأولى أكثر من ألفين و300 ألف مشاهدة.
ويذكر بأن الفنانة أثارت الاهتمام أيضاً برسالة وجهتها إلى نفسها، بأنها كانت شديدة العصبية وأنها لم تعش مراهقتها كما يجب حيث كانت تتفرغ للدارسة. كما أشارت إلى أنها كانت تعاني من الوزن الزائد وترى أن شقيقاتها أكثر منها جمالاً.