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وفاة الطفلة اليمنية التي عولجت بتوجيه الديوان الملكي بعدما ظن أهلها أنها ممسوسة

Time منذ 48 دقيقة
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وفاة الطفلة اليمنية التي عولجت بتوجيه الديوان الملكي بعدما ظن أهلها أنها ممسوسة

فهمي محمد (صدى):
توفيت أمس الثلاثاء الطفلة اليمنية " زينب المجلي " التي أصدر الديوان الملكي توجيهاً بعلاجها إثر إصابتها بورم في الدماغ منذ أكثر من 6 أشهر .

وكانت أحد مستشفيات جازان قد عجزت عن علاجها إذ تتطلب حالتها العلاج الإشعاعي الذي لا يتوفر إلا بالرياض وجدة ، وصدر التوجيه الملكي لوزارة الصحة بعلاجها وتم نقلها إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض ثم المدينة الطبية حتى وافتها المنية .

الجدير بالذكر أن الطفلة الراحلة كانت تعاني حالة نفسية سيئة وظن أهلها أنها بها مس أو ما شابه وعالجوها بالرقية إلا أن حالتها تدهورت بشدة .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار
يا ساتر ولا حول ولا قوة الا بالله

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