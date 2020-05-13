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«النيابة العامة» توجه بالقبض على المعتدين على قائد مركبة

Time منذ 54 دقيقة
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«النيابة العامة» توجه بالقبض على المعتدين على قائد مركبة

الرياض (صدى):
أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، توجيهًا عاجلًا بشأن على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع الفيديو الذي يظهر قيام شابين باستيقاف قائد إحدى المركبات في أحد الطرق العامة وترجلهما بعد نزولهما من مركبتهما باتجاهه ومحاولة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فيما كانت صحيفة "صدى" قد تناولت الواقعة.

ووجهت النيابة العامة بالقبض على المذكورين، بعد إجراءات البحث والتحرى، والتأكد من كونهما المعنيين بالإجراء وإحالتهما إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

ومن الجدير بالذكر، أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسكينته واستقراره، تحت طائلة المُساءلة الجزائية طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار
يا ساتر ولا حول ولا قوة الا بالله

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