نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«أبل» تطور سماعات رأس تتوقف عن التشغيل تلقائيًا عند خلعها

Time منذ ساعة
Views 1523
«أبل» تطور سماعات رأس تتوقف عن التشغيل تلقائيًا عند خلعها

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية تقنية، اليوم الأربعاء، أن شركة "آبل" تعكف على تطوير سماعة رأس جديدة من المتوقع إصدارها في وقت لاحق العام الجاري، حيث تضم مجموعة من المستشعرات التي يمكنها اكتشاف ما إذا كان المستخدم يضع السماعات في أذنه أم على رقبته بصورة تلقائية.

وتوقف سماعات "آبل" الجديدة، تشغيل الأغاني تلقائياً عند خلعها من على الرأس، كما أنها تستطيع التعرف على الأذنين اليمنى واليسرى وتوجيه الصوت تلقائياً حسب ارتدائها.

ويعني ذلك أن المستخدم لن يحتاج إلى تحري الدقة عند ارتداء السماعات؛ فيما مثل سماعات "إيربود برو"، فإن سماعات الرأس الجديد الخاصة بـ"آبل" تتضمن ميزة إلغاء الضوضاء ووضع الشفافية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار
يا ساتر ولا حول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

اعتماد صرف أكثر من 18 مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير
اعتماد صرف أكثر من 18 مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير
Time منذ 12 دقيقة Views 1170
ابتكار طريقة جديدة لتحذير الإنسان من مخاطر الإصابة بكورونا
ابتكار طريقة جديدة لتحذير الإنسان من مخاطر الإصابة بكورونا
Time منذ 14 دقيقة Views 1190
«الزامل» تطرح وظائف إدارية جديدة للرجال بالدمام
«الزامل» تطرح وظائف إدارية جديدة للرجال بالدمام
Time منذ 19 دقيقة Views 1241
بالفيديو.. بلقيس: أحببت زوجي بعقلي قبل قلبي
بالفيديو.. بلقيس: أحببت زوجي بعقلي قبل قلبي
Time منذ 19 دقيقة Views 1183
الكشف عن أرباح مصرف الراجحي
الكشف عن أرباح مصرف الراجحي
Time منذ 24 دقيقة Views 1351
الصحة العالمية: تعرض شاحنات محملة بإمدادات للقصف خلال توجهها إلى شرق العاصمة الليبية
الصحة العالمية: تعرض شاحنات محملة بإمدادات للقصف خلال توجهها إلى شرق العاصمة الليبية
Time منذ 25 دقيقة Views 1214
"الجوازات" توضح متى يُلغى جواز السفر عند إصداره أو تجديده
"الجوازات" توضح متى يُلغى جواز السفر عند إصداره أو تجديده
Time منذ 26 دقيقة Views 1337
هيئة كبار العلماء تصدر بيانا حول العشر الأواخر من رمضان
هيئة كبار العلماء تصدر بيانا حول العشر الأواخر من رمضان
Time منذ 28 دقيقة Views 1513
فتاة في دعوى طلاق: وضع لي السم في الطعام بسبب مصروف البيت !
فتاة في دعوى طلاق: وضع لي السم في الطعام بسبب مصروف البيت !
Time منذ 30 دقيقة Views 269
سعودي «متوفي» بالإمارات ينقذ حياة 4 مواطنين مرضى بالمملكة !
سعودي «متوفي» بالإمارات ينقذ حياة 4 مواطنين مرضى بالمملكة !
Time منذ 31 دقيقة Views 1469