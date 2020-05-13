«أبل» تطور سماعات رأس تتوقف عن التشغيل تلقائيًا عند خلعها

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية تقنية، اليوم الأربعاء، أن شركة "آبل" تعكف على تطوير سماعة رأس جديدة من المتوقع إصدارها في وقت لاحق العام الجاري، حيث تضم مجموعة من المستشعرات التي يمكنها اكتشاف ما إذا كان المستخدم يضع السماعات في أذنه أم على رقبته بصورة تلقائية.
وتوقف سماعات "آبل" الجديدة، تشغيل الأغاني تلقائياً عند خلعها من على الرأس، كما أنها تستطيع التعرف على الأذنين اليمنى واليسرى وتوجيه الصوت تلقائياً حسب ارتدائها.
ويعني ذلك أن المستخدم لن يحتاج إلى تحري الدقة عند ارتداء السماعات؛ فيما مثل سماعات "إيربود برو"، فإن سماعات الرأس الجديد الخاصة بـ"آبل" تتضمن ميزة إلغاء الضوضاء ووضع الشفافية.