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بالفيديو.. مسن يُصاب بالفيروس بسبب شخص لم يلتقيه

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مسن يُصاب بالفيروس بسبب شخص لم يلتقيه

الرياض (صدى):
كشف المشرف الطبي لمركز القيادة والتحكم نوفل الجريان قصة حالة مصابة بالفيروس المستجد نتيجة العدوى من شخص لم يلتقي به نهائياً .

وقال "الجريان " أن رجل مسن أصيب بالعدوى ، بسبب شخص لم تظهر عليه أعراض نقل العدوى لأشخاص اجتمعوا معه وكل شخص منهم نقل العدوى إلى 4 أشخاص كان من بينهم ابن هذا الرجل المسن الذي يرقد الآن بالعناية المركزة بسبب المريض الأول الذي لم يلتقيه .

وأكد "الجريان " أن كل شخص مريض ينقل العدوى لـ4 أشخاص وكل منهم بالتبعية ينقل العدوى لآخرين مشيراً إلى ضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعي حتى تزول تلك الأزمة .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار
يا ساتر ولا حول ولا قوة الا بالله

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