الجيش الإيراني يُبرأ الحرس الثوري من تدمير «البارحة» قبل التحقيقات

طهران (صدى):
أكد الجيش الإيراني عدم مسؤولية الحرس الثوري عن تدمير سفينته الحربية "بارحة كنارك " قبل يومين .
وقال الجيش الإيراني قبل التحقيق الذي يطالب به الإيرانيين : هذه شائعات ..ضرب الحرس الثوري السفينة تهدف لبث الخلاف بيننا .
وكانت إيران قد شيعت أمس الثلاثاء جثامين 19 ضابطا وجنديا بحريا قتلوا إثر إطلاق صاروخ على السفينة ، قيل أنه تم إطلاق من الحرس الثوري بالخطأ أثناء تدريبات عسكرية في بحر عمان .
الجدير بالذكر أن إيران وجهت اتهامات للولايات المتحدة بتدمير السفيتة ، مستغلة تصريحات ا"ترامب " المهددة لسفن وزوارق إيران حال الإقتراب من قواعدها وسفنها بمياه الخليج .
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