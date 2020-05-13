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الجيش الإيراني يُبرأ الحرس الثوري من تدمير «البارحة» قبل التحقيقات

Time منذ ساعة
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الجيش الإيراني يُبرأ الحرس الثوري من تدمير «البارحة» قبل التحقيقات

طهران (صدى):
أكد الجيش الإيراني عدم مسؤولية الحرس الثوري عن تدمير سفينته الحربية "بارحة كنارك " قبل يومين .

وقال الجيش الإيراني قبل التحقيق الذي يطالب به الإيرانيين : هذه شائعات ..ضرب الحرس الثوري السفينة تهدف لبث الخلاف بيننا .

وكانت إيران قد شيعت أمس الثلاثاء جثامين 19 ضابطا وجنديا بحريا قتلوا إثر إطلاق صاروخ على السفينة ، قيل أنه تم إطلاق من الحرس الثوري بالخطأ أثناء تدريبات عسكرية في بحر عمان .

الجدير بالذكر أن إيران وجهت اتهامات للولايات المتحدة بتدمير السفيتة ، مستغلة تصريحات ا"ترامب " المهددة لسفن وزوارق إيران حال الإقتراب من قواعدها وسفنها بمياه الخليج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار
يا ساتر ولا حول ولا قوة الا بالله

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