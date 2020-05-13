بالصور.. السيطرة على حريق بأحد العمارات السكنية بجدة

جدة (صدى):
سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة على حريق بأحد العمارات السكنية، بمرو ة جدة وكانت عمليات ٩١١ قد تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (22:49) من مساء أمس الثلاثاء، عن اندلاع حريق بعمارة بحي المروة، وتم إخلاء السكان .
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني العقيد محمد بن عثمان القرني بأنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة بمساحة ٢×٣، وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء، ولم تسجل إصابات ولله الحمد.
وطالب القرني بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.