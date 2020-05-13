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شركة «BAE SYSTEMS» توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة

Time منذ ساعتين
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شركة «BAE SYSTEMS» توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية " BAE SYSTEMS " ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، والظهران.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف صيانة أنظمة إلكترونيات الطيران- الهوك (تبوك)، مشرف ميكانيكي- التايفون (الطائف)، مشرف فني ميكانيكي- التايفون (الطائف)، مشرف فني إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف)، مراقب إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف)، مدير عمليات الصيانة (الظهران).

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مايو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار
يا ساتر ولا حول ولا قوة الا بالله

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