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الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 56 نزيلاً بالحدود الشمالية

Time منذ ساعة
Views 1526
الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 56 نزيلاً بالحدود الشمالية

عرعر (صدى):
أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 56 نزيلاً بالمنطقة، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن سجناء الحق العام ، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو ، ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 264 نزيلاً .

ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو، ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار
يا ساتر ولا حول ولا قوة الا بالله

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