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بالفيديو.. افتتاح ساعة مكة المكرمة في مثل هذا اليوم

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. افتتاح ساعة مكة المكرمة في مثل هذا اليوم

مكة المكرمة (صدى):
احتفلت المملكة في مثل هذا اليوم 20 رمضان 1432 هـ أكبر ساعة في العالم ساعة مكة المكرمة ، ونشرت دارة الملك عبدالعزيز فيديو يوضح مميزات الساعة وكيف أصبحت رمزا لمواقيت الصلاة في المملكة والعالم.

ونشرت الدارة مقطع فيديويوضح تفاصيل الحدث حيث تعد ساعة مكة المكرمة أكبر ساعة في العالم وبرجها يصل ارتفاعه الى 607 متر ويمكن قراءة قطر الساعة على بعد 8 متر، واستعمل لبنائها 88 مليون قطعة فسيفساء.

وأوضح مقطع الفيديو بأنه تم تزيين واجهة الساعة الخارجية بمليونين من المصابيح، كما أنها بنيت في 4 سنوات، بتكلفة 102 مليار ريال.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار
يا ساتر ولا حول ولا قوة الا بالله

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