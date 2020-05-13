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أحمد زاهر يتفاعل مع سعادة الجمهور بمشهد «قالب الطوب»

Time منذ يومين
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أحمد زاهر يتفاعل مع سعادة الجمهور بمشهد «قالب الطوب»

القاهرة (صدى):
تفاعل الفنان المصري أحمد زاهر، مع الاحتفالات والفرحة الشديدة التي أطلقها المشاهدون بعد مشهد ضرب "علا" التي تجسدها الفنانة اللبنانية نور لـ"فتحي" الذي يجسده في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليًا.

وأوضح أحمد زاهر، إنه شاهد مقطع فيديو بعد انتهاء الحلقة لمجموعة من الشباب يحتفلون بمشهد ضربه أثناء مشاهدهم للمسلسل، وهو مشهد يشبه احتفالات الجمهور بعد تسجيل الأهداف في المباريات الخاصة بالمنتخب المصري؛ لافتًا إلى أن المسلسل بات مسلسل الشارع العربي، والجمهور أصبح متوحدا مع العمل الدرامي.

واعتبر الفنان المصري، أن ما يحدث هو نجاح رهيب، كما وصفه بأنه نجاح لم يسبق له مثيل؛ مضيفًا: "بصراحة "البرنس" رقم واحد في كل الوطن العربي بفارق كبير جدا جدا"، مختتمًا تعليقه على المشهد الذي جمعه بزميلته نور: "النهاردة علا جابت جون في فتحي"؛ بحسب موقع "العربية. نت".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
العلماء على الشاشات كذبوا خبر السبات الكارثي ... .. وذكروا كما جاء في ذيل الخبر بأنه شيء اعتيادي ، لا ضرر منه ...
ابو محمد 😎
ويش ذا المسجد النعومي ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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