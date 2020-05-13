"الراهب": لا أشاهد مسلسلات رمضان ولدي نظامي الخاص

طلال الغامدي (صدى):
كشف حسن الراهب نجم الشباب عن أبرز عاداته خلال شهر رمضان والتغيرات التي طرأت عليه هذا العام بسبب جائحة كورونا .
وأكد " الراهب " وفقاً لصحيفة محلية أنه ليس من هواة المسلسلات في رمضان ، مشيراً إلى أنه لديه جدول خاص في رمضان ليتمكن من العبادة وختم القرآن الكريم ، كما أنه لا يحب إضاعة الوقت في النوم .
كما أكد أن جائحة كورونا تسببت في تغيير نمطه الإستهلاكي خاصةً مع إلغاء الطلعات والسفر والولائم ، مشيراً إلى أنه لم يخطط للسفر في العيد كالمعتاد .
وبسؤاله حول أول سن صام فيه قال "11" عام ولم يكن يصوم حتى المغرب وإنما بضع ساعات لتدريبه .
وقال "الراهب " ، أن الشخص الوحيد الذي لن يستطيع رفض دعوته لتناول الإفطار هي والدته، مشيراًإلى دورها الهام والمؤثر في حياته .