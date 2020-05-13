ظهور الفيروس المستجد في هونج كونج بعد اختفاء 23 يومًا

وكالات (صدى):
ظهر الفيروس التاجي من جديد في هونج كونج بعدما اختفى لمدة 23 يوما؛ حيث سجلت، اليوم الأربعاء، حالة إصابة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 66 عاما، وهي لم تسافر إلى الخارج في الأشهر الأخيرة.
وجرى نقل أقارب المصابة الثمانية إلى المستشفى، وظهرت أعراض المرض على بعضهم؛ فيما انتشرت المخاوف بشأن موجة ثانية من الوباء؛ بينما يبلغ إجمالى عدد المصابين في هونج كونج بالفيروس التاجي 1048 شخصا، فيما توفى أربعة مصابين بالعدوى.
وكان موظفو الخدمة المدنية، قد عادوا الأسبوع الماضي إلى المكاتب، وكذلك إلى المتاحف والمكتبات والحانات ودور السينما والملاعب الرياضية وصالونات التجميل التي استأنفت نشاطها، فيما سيتم اعتبارا من 27 مايو، استئناف الدراسة في المؤسسات التعليمية.