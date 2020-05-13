إيران تتهم أمريكا بالهجوم على البارجة

طهران (صدى):
وجهت صحف قريبة من فريق الرئيس حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الاتهامات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عملية استهداف بارجة كنارك التابعة للقوة البحرية الإيرانية، لافتة إلى أنها قد تكون تمت عن طريق حرب إلكترونية من أمريكا.
وأشارت إلى تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 17 يوما باستهداف الزوارق والسفن الإيرانية في حال قامت بمضايقة سفن أمريكية بالخليج؛ فيما وصفت صحف روحاني عملية استهداف وتدمير سفينة "كنارك" الإيرانية في بحر عمان بـ"بالغريب" .
وكان الجيش الإيراني، قد أعلن أول أمس الاثنين، إن مدمرة جماران استهدفت عن طريق الخطأ بصاروخ كروز بارجة كنارك في بحر عمان خلال تدريبات عسكرية أدت إلى مقتل 19 عنصرا وإصابة 15 آخرين بجروج من القوات البحرية الإيرانية.
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