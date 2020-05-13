نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إيران تتهم أمريكا بالهجوم على البارجة

Time منذ 7 ساعات
Views 2554
Comment 3
إيران تتهم أمريكا بالهجوم على البارجة

طهران (صدى):
وجهت صحف قريبة من فريق الرئيس حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الاتهامات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عملية استهداف بارجة كنارك التابعة للقوة البحرية الإيرانية، لافتة إلى أنها قد تكون تمت عن طريق حرب إلكترونية من أمريكا.

وأشارت إلى تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 17 يوما باستهداف الزوارق والسفن الإيرانية في حال قامت بمضايقة سفن أمريكية بالخليج؛ فيما وصفت صحف روحاني عملية استهداف وتدمير سفينة "كنارك" الإيرانية في بحر عمان بـ"بالغريب" .

وكان الجيش الإيراني، قد أعلن أول أمس الاثنين، إن مدمرة جماران استهدفت عن طريق الخطأ بصاروخ كروز بارجة كنارك في بحر عمان خلال تدريبات عسكرية أدت إلى مقتل 19 عنصرا وإصابة 15 آخرين بجروج من القوات البحرية الإيرانية.

اقرأ أيضًا:

كشف صور وأسماء قتلى البارجة الإيرانية المنكوبة

Time واتساب

أحدث التعليقات

هوقن
سمعت المثل اللي يقول القرد في عين امه غزال التصريح الجاي خف علينا شوي
ناقد رياضي
الطخيم ترك انجازات النصر النقيه التي قام بتنقيتها من الشوائب وصار يبحث عن الألقاب المزيفة للنصر !!!!!!!!
زائر
ياجماعة فهد الطخيم مريض نفسي .. شغلته العالميه للنصر .. إذا أحد يعرف مركز للعلاج النفسي خذوها بالقوة للعلاج .. حتى الديانة الماسونية عالميه وموجودة في كل مكان !! الله بستر بكره يقول : النصر أول ماسوني عالمي !!
أبوسطام
جزاك الله خير
أبوسطام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم من مات ويشفي المصاب

أخر الأخبار

ضبط 13 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية
ضبط 13 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية
Time منذ 3 دقائق Views 1061
بالفيديو .. هجوم على شمس الكويتية بعد تصريحاتها عن المرأة الخليجية
بالفيديو .. هجوم على شمس الكويتية بعد تصريحاتها عن المرأة الخليجية
Time منذ 6 دقائق Views 1109
استمرار الأمطار الرعدية على مكة والمدينة
استمرار الأمطار الرعدية على مكة والمدينة
Time منذ 13 دقيقة Views 1194
متحدث النصر: لا تنتظروا دعم أعضاء الشرف والشركات الراعية بعد انتهاء الأزمة
متحدث النصر: لا تنتظروا دعم أعضاء الشرف والشركات الراعية بعد انتهاء الأزمة
Time منذ 16 دقيقة Views 1255
رجل غاضب يحاول تحطيم مصعد
رجل غاضب يحاول تحطيم مصعد
Time منذ 16 دقيقة Views 200
تصادم مروع بين شاحنتين
تصادم مروع بين شاحنتين
Time منذ 17 دقيقة Views 190
متهور يتعمد دهس عائلة
متهور يتعمد دهس عائلة
Time منذ 18 دقيقة Views 220
امرأة تخاطر بحياتها وسط الثلوج
امرأة تخاطر بحياتها وسط الثلوج
Time منذ 19 دقيقة Views 178
كورونا يدفع فلبيني لاعتناق الإسلام بجدة
كورونا يدفع فلبيني لاعتناق الإسلام بجدة
Time منذ 20 دقيقة Views 1266
نهاية مروعة داخل مدينة ترفيهية
نهاية مروعة داخل مدينة ترفيهية
Time منذ 20 دقيقة Views 210