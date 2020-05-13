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أجهزة فحص كورونا في السوق السوداء بأمر الحوثي !

Time منذ 8 ساعات
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أجهزة فحص كورونا في السوق السوداء بأمر الحوثي !

فهمي محمد (صدى):
يواصل الحوثيون عمليات النهب والسلب في اليمن حتى مع وجود أزمة كورونا التي لن تفرق بين حوثي ويمني يخشى على وطنه .

وكشفت مصادر أن وزير الصحة في حكومة الحوثيين "طه المتوكل " أمر ببيع جميع أجهزة الفحص الطبي لكورونا والتي قدمتها نظمة الصحة لعالمية وعددها 20 ألف جهاز بالسوق السوداء .

كما أكدت أن الوزارة المزعومة لن تقدم بيانات بأن أعداد المصابين ، وإنما تستغل الأزمة لفرض الجبايات كتلك الأموال التي يدفعها التجار إجبارياً خشية إغلاق محلاتهم بحجة الفيروس ، فضلاً عن عدم وجود عمليات تطهير وتعقيم .

وبلغت الحالات المؤكدة بكورونا في اليمن 65 حالة وحالة وفاة وسط مخاوف من انتشار سريع بسبب إهمال الحوثيين وضعف الإمكانات في البلد المنهوب .

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أحدث التعليقات

هوقن
سمعت المثل اللي يقول القرد في عين امه غزال التصريح الجاي خف علينا شوي
ناقد رياضي
الطخيم ترك انجازات النصر النقيه التي قام بتنقيتها من الشوائب وصار يبحث عن الألقاب المزيفة للنصر !!!!!!!!
زائر
ياجماعة فهد الطخيم مريض نفسي .. شغلته العالميه للنصر .. إذا أحد يعرف مركز للعلاج النفسي خذوها بالقوة للعلاج .. حتى الديانة الماسونية عالميه وموجودة في كل مكان !! الله بستر بكره يقول : النصر أول ماسوني عالمي !!
أبوسطام
جزاك الله خير
أبوسطام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم من مات ويشفي المصاب

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