أجهزة فحص كورونا في السوق السوداء بأمر الحوثي !

فهمي محمد (صدى):
يواصل الحوثيون عمليات النهب والسلب في اليمن حتى مع وجود أزمة كورونا التي لن تفرق بين حوثي ويمني يخشى على وطنه .
وكشفت مصادر أن وزير الصحة في حكومة الحوثيين "طه المتوكل " أمر ببيع جميع أجهزة الفحص الطبي لكورونا والتي قدمتها نظمة الصحة لعالمية وعددها 20 ألف جهاز بالسوق السوداء .
كما أكدت أن الوزارة المزعومة لن تقدم بيانات بأن أعداد المصابين ، وإنما تستغل الأزمة لفرض الجبايات كتلك الأموال التي يدفعها التجار إجبارياً خشية إغلاق محلاتهم بحجة الفيروس ، فضلاً عن عدم وجود عمليات تطهير وتعقيم .
وبلغت الحالات المؤكدة بكورونا في اليمن 65 حالة وحالة وفاة وسط مخاوف من انتشار سريع بسبب إهمال الحوثيين وضعف الإمكانات في البلد المنهوب .