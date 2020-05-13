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" الجوازات " تضيف حالتين لخدمة الرسائل والطلبات للمستفيدين عبر " أبشر "

Time منذ ساعة
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" الجوازات " تضيف حالتين لخدمة الرسائل والطلبات للمستفيدين عبر " أبشر "

الرياض (صدى):
أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إضافة حالتين لخدمة "الرسائل و الطلبات" المتاحة عبر المنصة الإلكترونية (أبشر).

واشتملت الحالتين: ( إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية، خدمة خرج ولم يعد ) لجميع المستفيدين من خدماتها.

وأشارت الجوازات إلى أنه يمكن للمستفيد تنفيذ خدمة " الرسائل والطلبات " من خلال القيام بالدخول إلى حسابه في منصة " أبشر " للخدمات الإلكترونية، اختيار أيقونة خدمات من "خدماتي"، الخدمات العامة، " الرسائل والطلبات " ، اختيار قطاع " المديرية العامة للجوازات " ، اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة والتي تشمل بالإضافة إلى الخدمات الجديدة "مشاكل هوية مقيم، مشاكل التأشيرات، مشاكل تحديث معلومات جواز السفر ونقل المعلومات، مشاكل نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات، تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية"، كتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على " إرسال ".

وبينت الجوازات أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونياً جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات والمشاكل التي تواجه المستفيدين التي تظهر لهم في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم وتمنع تنفيذ الخدمة إلكترونياً عبر منصة " أبشر " ، وتقوم إدارات الجوازات بمعالجة الطلب آلياً دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
التلقف على الكبار مهو زين ..
ابو محمد 😎
هذي اللي جابت العيد بأذنيه ..
فبصل
وين قلتوا الحادثه؟؟؟؟؟؟؟
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ..

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