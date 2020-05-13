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«ساما»: إعادة جدولة التمويل حسب الأسعار الحالية للإقراض

Time منذ يوم
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«ساما»: إعادة جدولة التمويل حسب الأسعار الحالية للإقراض

الرياض (صدى):
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ٍساما)، إنه يحظر على الجهات التمويلية طلب أي ضمانات عينية من المستفيد من برنامج دعم تمويل القطاع الخاص البالغة قيمته 50 مليار ريال، لجميع المنتجات التمويلية شاملة الضمانات والاعتمادات.

وأوضحت المؤسسة أنه فيما يخص إعادة جدولة التمويل واحتساب تكلفة التمويل يتم حسب الأسعار الحالية للإقراض، على ألا تتجاوز التكلفة لإعادة الجدولة تكلفة التمويل السابق للجهة المستفيدة.

وأكدت على أنه لا يتم السماح بإضافة أي تكاليف على التكلفة المحددة مسبقا بالاتفاقية الموقعة بين جهة التمويل والجهة المستفيدة؛ مثل رسوم إعادة الجدولة أو أرباح إضافية للتعويض عن فترة التأجيل.

وأوضحت أنه للجهة المستفيدة قرار قبول تأجيل الأقساط وإعادة جدولة التمويل أو رفضه، وفي حال قبوله، يتعين على جهات التمويل الحصول على موافقة موثقة من الجهة المستفيدة بذلك.

وأضافت : "في حال عدم رغبة الجهة المستفيدة في تأجيل الأقساط وإعادة جدولة التمويل، فيستمر العمل بين الجهتين وفق العقد الحالي ولا يلزم الحصول على موافقة الجهة المستفيدة على ذلك".

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
هههههههههه.....يا عندما يغيب المساء..ايو الله كلما يلقاها في وجهه.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا ترامب. المثل يقول من أكتبر افتقر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا ترامب. المثل يقول من أكتبر افتقر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه الشيطان ذا كل ما جاء من جهه لقها في وجهه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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