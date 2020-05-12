بالفيديو.. اتهامات التطبيع تلاحق المرتزقة "علا الفارس" بعد زيارتها لفلسطين

ماجد القزيز (صدى):
نشرت مذيعة قناة الجزيرة القطرية، المرتزقة علا الفارس، مقطعا ظهرت فيه وهي تقود سيارتها في فلسطين متجهة إلى القدس كما وثقت زيارتها للمسجد الأقصى.
ولاحقت اتهامات التطبيع مع الكيان الصهيوني الأردنية علا الفارس، وسط تساؤلات عن كيفية حصولها على تأشيرة دخولها للأراضي المحتلة، إذا كانت لا تعترف بسلطات الاحتلال، متسائلين: " هل من الممكن أن يحصل ذلك بدون تنسيق مع سفارة اسرائيل في الأردن؟ " .
فيما توقع متداولو المقطع أنها ربما دخلت الأراضي الفلسطينية بجواز قطري، أو بوساطة مهندس التخريب الصهيوقطري عزمي بشارة.