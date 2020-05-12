نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شرطة مكة: الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم

Time منذ ساعة
Views 1726
Comment 3
شرطة مكة: الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم

مكة المكرمة (صدى):
صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم، والقبض عليهم وهم وافدون من مخالفي نظام الإقامة من (الجنسية التشادية)، وأسفرت إجراءات الاستدلال الأولية تورطهم بارتكاب " 5 " جرائم بنفس الأسلوب الإجرامي، وبلغت المبالغ النقدية المسروقة ( 400.000 ) أربعمائة ألف ريال، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلام معقول ..
ابو محمد 😎
آخذه بنفسها مقلب ,,
بلبل البحر
صدقت
ابو محمد 😎
خير ماسويتوا ..
ابو محمد 😎
قواكم الله ..

أخر الأخبار

"فيفا" يغرم الاتحاد 56 مليون ريال لصالح سلافن بيليتش
"فيفا" يغرم الاتحاد 56 مليون ريال لصالح سلافن بيليتش
Time منذ 13 دقيقة Views 1411
بالفيديو.. اتهامات التطبيع تلاحق المرتزقة "علا الفارس" بعد زيارتها لفلسطين
بالفيديو.. اتهامات التطبيع تلاحق المرتزقة "علا الفارس" بعد زيارتها لفلسطين
Time منذ 32 دقيقة Views 1775
ضبط مقيمين استغلا تصريح السماح لهما بالتنقل لإخفاء مقيم آخر بالقصيم
ضبط مقيمين استغلا تصريح السماح لهما بالتنقل لإخفاء مقيم آخر بالقصيم
Time منذ 45 دقيقة Views 1641
وفاة شاب لسوء حالته النفسية بعد قتله لزوجته
وفاة شاب لسوء حالته النفسية بعد قتله لزوجته
Time منذ 53 دقيقة Views 1242
شرطة مكة: إيقاف شخص أبدى استهزاءه وسخريته من الأشخاص ذوي إعاقة
شرطة مكة: إيقاف شخص أبدى استهزاءه وسخريته من الأشخاص ذوي إعاقة
Time منذ ساعة Views 1594
"الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة المكرمة الشرقية
"الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة المكرمة الشرقية
Time منذ ساعة Views 1748
مجلس الوزراء يوافق على تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة
مجلس الوزراء يوافق على تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة
Time منذ ساعة Views 1954
النصر يبدأ المفاوضات مع غلطة سراي التركي لشراء عقد لاعب برازيلي
النصر يبدأ المفاوضات مع غلطة سراي التركي لشراء عقد لاعب برازيلي
Time منذ ساعة Views 1607
شرطة مكة: الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم
شرطة مكة: الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم
Time منذ ساعة Views 1726
مؤسسة النقد تقرّ تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية
مؤسسة النقد تقرّ تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية
Time منذ ساعة Views 1595