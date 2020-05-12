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مؤسسة النقد تقرّ تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية

Time منذ 23 دقيقة
Views 1299
مؤسسة النقد تقرّ تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لثلاثة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر 2020م.

وجاء ذلك في إطار دورها لتمكين القطاع المالي من دعم القطاع الخاص في المملكة؛ للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة عليه في ظل الظروف الحالية.

وأفادت المؤسسة؛ أن البرنامج يهدف إلى دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة، وضمان استمرارية النمو والتوسع المستمر في تقديم خدمات المدفوعات بشكل آمن وفعَّال، مشيرة في هذا الصدد؛ إلى أنها أبلغت كافة البنوك ومزودي خدمات الدفع المرخصين بإعفاء المتاجر في القطاع الخاص من رسوم العمليات للفترة الإضافية المذكورة أعلاه.

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الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب
ابو محمد 😎
المخدرات وعمايلها ..
ابو محمد 😎
المخدرات وعمايلها ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
هلالي صريح
يجيك نصراوي ويقول حتى تواريخ العقود ومدربينهم الحظ معهم اكيد فيه واسطه 😂😂😂 كلآ يطالع بعينه ويتحسس راسه 😂😂😂😂

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