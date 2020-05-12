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حقيقة انحناء أوباما لتقبيل يد الملك عبدالله منذ 11 عاما

Time منذ 25 دقيقة
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حقيقة انحناء أوباما لتقبيل يد الملك عبدالله منذ 11 عاما

عادل الحربي (صدى):
انتشرت صورة نادرة للملك عبدالله رحمه الله خلال قمة العشرين في لندن عام 2009 بتواجد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وزعم البعض أن الرئيس الأمريكي كان يٌقبل يد الملك عبدالله رحمه الله؛ حيث ظهر منحنيًا أمامه.

وأوضح حساب "تاريخ آل سعود" الرسمي على "تويتر" حقيقة الصورة قائلًا: "هذا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهو منحنياً وليس مقبلاً، وذلك أثناء مصافحته للملك عبدالله رحمه الله وتم التقاطها هذه الصورة خلال قمة العشرين في لندن عام 2009م".

وحساب تاريخ آل سعود هي منصة تهتم بنشر صور من تاريخ العائلة الملكية السعودية، وأتاحت مؤخرًا إمكانية الاستفسار عن تاريخ بعض الصور النادرة؛ حيث تتفاعل بشكل كبير مع متابعيها.

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ابو محمد 😎
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ابو محمد 😎
المخدرات وعمايلها ..
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لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
هلالي صريح
يجيك نصراوي ويقول حتى تواريخ العقود ومدربينهم الحظ معهم اكيد فيه واسطه 😂😂😂 كلآ يطالع بعينه ويتحسس راسه 😂😂😂😂

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