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أرامكو تغلق قرضا بـ 10 مليارات دولار لدعم استحواذها على «سابك»

Time منذ ساعة
Views 1536
أرامكو تغلق قرضا بـ 10 مليارات دولار لدعم استحواذها على «سابك»

وكالات (صدى):
ذكرت خدمة "إل.بي.سي" لأخبار الدخل الثابت، وهي جزء من رفينيتيف، أن أرامكو السعودية أغلقت قرضًا بقيمة 10 مليارات دولار لأجل عام واحد تقدمه مجموعة من 10 بنوك.

وقالت "إل.بي.سي" إن "إتش.إس.بي.سي"، و"إس.إم.بي.سي" اليابانية، وبنك أبوظبي الأول، قادوا العملية، في حين شارك أيضًا في القرض: "بي.إن.بي باريبا" و"كريدي أجريكول" و"جيه.بي مورجان" و"ميزوهو وإم.يو.إف.جي" و"سوسيتيه جنرال".

وكانت مصادر قالت لـ"رويترز" في وقت سابق، إن أرامكو ستستخدم القرض لدعم استحواذها على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 70 مليار دولار.

وذكرت أرامكو، اليوم الثلاثاء، أن استحواذها على حصة الأسهم في شركة صناعة البتروكيماويات السعودية سابك يسير في مساره نحو إتمام الصفقة في الربع الثاني.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
المخدرات وعمايلها ..
ابو محمد 😎
المخدرات وعمايلها ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
هلالي صريح
يجيك نصراوي ويقول حتى تواريخ العقود ومدربينهم الحظ معهم اكيد فيه واسطه 😂😂😂 كلآ يطالع بعينه ويتحسس راسه 😂😂😂😂
ابو محمد 😎
خل اللقافه تنفعك ..

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