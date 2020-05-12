تحديد مصير الدوري العراقي

وكالات (صدى):
أعلن عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي الجديد، الثلاثاء، أن عودة الأنشطة الرياضة المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا واستئنافها بطريقة تتماشى مع المعايير الصحية أمر مرهون بقرار من خلية الأزمة الحكومية.
وقال درجال خلال لقاء مع رؤساء الاتحادات الرياضية إن "عودة الأنشطة مرهون بقرار بخلية الأازمة الصحية وهي الجهة المعنية بتقرير فرض حظر التجوال من عدمه، ونحن جميعاً بانتظار زوال الخطر وعودة الحياة إلى طبيعتها".
وتوقفت جميع الأنشطة الرياضية في البلاد ومن ضمنها مسابقة دوري كرة القدم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر نتيجة الأوضاع الصحية الراهنة المتصلة بجائحة كورونا.