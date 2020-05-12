نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تحديد مصير الدوري العراقي

Time منذ ساعة
Views 1415
تحديد مصير الدوري العراقي

وكالات (صدى):
أعلن عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي الجديد، الثلاثاء، أن عودة الأنشطة الرياضة المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا واستئنافها بطريقة تتماشى مع المعايير الصحية أمر مرهون بقرار من خلية الأزمة الحكومية.

وقال درجال خلال لقاء مع رؤساء الاتحادات الرياضية إن "عودة الأنشطة مرهون بقرار بخلية الأازمة الصحية وهي الجهة المعنية بتقرير فرض حظر التجوال من عدمه، ونحن جميعاً بانتظار زوال الخطر وعودة الحياة إلى طبيعتها".

وتوقفت جميع الأنشطة الرياضية في البلاد ومن ضمنها مسابقة دوري كرة القدم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر نتيجة الأوضاع الصحية الراهنة المتصلة بجائحة كورونا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
المخدرات وعمايلها ..
ابو محمد 😎
المخدرات وعمايلها ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
هلالي صريح
يجيك نصراوي ويقول حتى تواريخ العقود ومدربينهم الحظ معهم اكيد فيه واسطه 😂😂😂 كلآ يطالع بعينه ويتحسس راسه 😂😂😂😂
ابو محمد 😎
خل اللقافه تنفعك ..

أخر الأخبار

شرطة مكة: الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم
شرطة مكة: الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم
Time منذ 42 ثانية Views 1013
مؤسسة النقد تقرّ تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية
مؤسسة النقد تقرّ تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية
Time منذ 22 دقيقة Views 1293
حقيقة انحناء أوباما لتقبيل يد الملك عبدالله منذ 11 عاما
حقيقة انحناء أوباما لتقبيل يد الملك عبدالله منذ 11 عاما
Time منذ 24 دقيقة Views 2010
قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء
قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء
Time منذ 28 دقيقة Views 2173
شركات طيران أمريكية توجه موظفيها بعدم إلزام الركاب بوضع الكمامة
شركات طيران أمريكية توجه موظفيها بعدم إلزام الركاب بوضع الكمامة
Time منذ 33 دقيقة Views 1299
بالفيديو.. فيصل مسرحي: قرار إيقافي كان بسبب مكمل غذائي
بالفيديو.. فيصل مسرحي: قرار إيقافي كان بسبب مكمل غذائي
Time منذ 34 دقيقة Views 1453
الفنانة ريم عبدالله تكشف سبب رفضها المشاركة في "مخرج 7"
الفنانة ريم عبدالله تكشف سبب رفضها المشاركة في "مخرج 7"
Time منذ 46 دقيقة Views 2106
تعلقو وسط السيل
تعلقو وسط السيل
Time منذ 46 دقيقة Views 352
اشتباك بين كويتي ومصري
اشتباك بين كويتي ومصري
Time منذ 48 دقيقة Views 553
انتبه تجيب العيد
انتبه تجيب العيد
Time منذ 49 دقيقة Views 343