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شاهد.. وصية المهند بن ماجد الحقيل الأخيرة وسبب وفاته

Time منذ 8 دقائق
Views 1448
شاهد.. وصية المهند بن ماجد الحقيل الأخيرة وسبب وفاته

عادل الحربي (صدى):
خيم الحزن، الساعات القليلة الماضية، عقب الإعلان عن وفاة المهند نجل ماجد الحقيل وزير الإسكان.

وكانت الوصية الأخيرة لنجل الحقيل صاحب الـ 15 عامًا موثقه على حسابه الشخصي على "تويتر" ؛ حيث غرد بها قبل أشهر من وفاته قائلا: "الوصيه الأولى و الاخيره حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفه حللوني و فالموت لا يستاذن احد".

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن سبب وفاة نجل الحقيل هو تعرضه إلى نوبة قلبية، ولكن حتى الأن لم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات.

وفاة المهند بن ماجد الحقيل

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يعين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بالتوفيق
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب حلوا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب طيب

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