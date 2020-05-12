رابطة الدوري تناقش آلية عودة المسابقة ووضع الـ20 من أغسطس موعدًا أوليًا لها

ماجد محمد (صدى):
تعقد رابطة دوري المحترفين خلال اليومين القادمين، اجتماعًا عاجلًا لأعضائها بحضور رئيس الاتحاد الأستاذ ياسر المسحل، لبحث الآلية المناسبة حيال مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأفضل الحلول المتاحة والمتوافقة مع الظروف الحالية.
وتتضمن الحلول التي سيتم مناقشتها تحديد الـ20 من أغسطس المقبل موعدًا أوليًا لعودة الدوري، إلى جانب وضع السيناريوهات المقترحة في حال عدم مناسبة ذلك، على أن يكون بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
كما سيتم وضع الحلول المناسبة في حال عدم التمكن من استئناف الدوري في هذا التوقيت، وسيناقش أعضاء مجلس الرابطة والاتحاد إمكانية عودة الدوري بقيادة طواقم تحكيم محلية مع الاستغناء عن استخدام تقنية الفار.