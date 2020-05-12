جرابات ذهب لهواتف لاعبي باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
ينتظر لاعبو باريس سان جيرمان مكافأة خاصة بعد التتويج باللقب التاسع للدوري الفرنسي، بعد قرار الحكومة إنهاء الموسم مبكرا، ومنح المتصدر لقب الليج 1 بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقالت تقارير أن كل لاعب بفريق سان جيرمان، سيحصل على "جراب" ذهبي للهاتف المحمول الخاص به، مدون عليه اسمه ورقم التيشيرت وذكرى التتويج باللقب، ويصل حجم الجراب إلى 24 جراما من الذهب وقد صمم من قبل شركة iDesign Gold ، ويتضمن رقم كل لاعب بالفريق، وشعار الدوري الفرنسي مع عبارة أبطال 2020.
ونشرت الشركة صورا على إنستجرام، يظهر خلالها ثمانية نجوم فقط ، بدلاً من التسعة التي تتوافق مع ألقاب الدوري التي رفعها نادي العاصمة الفرنسية.
ويذكر أن فريق سان جيرمان قد أعلن عن تتويجه بلقب الدوري الفرنسي 30 إبريل، بعد إنهاء الرابطة لموسم الدوري لموسم 2019-20 بقرار من الحكومة الفرنسية التى تسعى للسيطرة على تفشي الوباء العالمي الجديد.