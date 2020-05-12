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التأمينات: تمديد إعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات

Time منذ ساعة
Views 1467
التأمينات: تمديد إعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد إعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات المستحقة لشهر إبريل.

وقالت إنه سيتم استئناف احتساب غرامات التأخير اعتبارًا من 16 يونيو المقبل.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يعين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بالتوفيق
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب حلوا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب طيب

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