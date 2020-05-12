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انطلاق العمليات التشغيلية لشركة "سال" للشحن بمطار الرياض

Time منذ 24 دقيقة
Views 1342
انطلاق العمليات التشغيلية لشركة "سال" للشحن بمطار الرياض

الرياض (صدى):
انطلقت العمليات التشغيلية بمرافق شركة سال السعودية للخدمات اللوجيستية بقرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجيستية، عمر حريري، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات اللوجيستية، وسيعمل على تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي باستثمار موقعها الفريد بين قارات العالم.

وأوضح أنه سيقدم جميع خدمات مناولة الشحنات العامة والتخصصية، مثل المبردات والمنتجات القابلة للتلف والأدوية والسيارات، إلى جانب التوسع في خدمات البريد السريع، والبريد الجوي، وخدمات النقل البري، بالإضافة إلى شحنات التجارة الإلكترونية.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
بتنتشر العدوى بينهم ثم ينقلونها لغيرهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه ما اكل خفاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احمد زاهر👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي يوم جت تاخذ عمره كسرت ظهر ابو سلطان وهو يدفها باالعربية😂😂😂

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