اتحاد الكرة يدرس إقرار تعديلات على رسوم عقود المدربين واللاعبين

الرياض (صدى):
تعكف لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة الأن على دراسة إقرار عدد من التعديلات على لوائح وأنظمة الاحتراف .
وتفكر اللجنة في معالجة بعض البنود والفقرات الخاصة بشؤون وأوضاع اللاعبين، بدءا من الموسم المقبل، والتي تتوافق مع أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم .
وعلى جانب أخر من المتوقع أن يتخذ مجلس إدارة الاتحاد عددا من القرارات الجديدة، تتماشى مع القرار الصادر من وزارة المالية والخاص برفع قيمة الضريبة المضافة إلى 15 %، حيث ينتظر أن يرفع نسبة رسوم عقود المدربين واللاعبين المحترفين الأجانب والمحليين.