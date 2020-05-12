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اتحاد الكرة يدرس إقرار تعديلات على رسوم عقود المدربين واللاعبين

Time منذ 34 دقيقة
Views 1365
اتحاد الكرة يدرس إقرار تعديلات على رسوم عقود المدربين واللاعبين

الرياض (صدى):
تعكف لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة الأن على دراسة إقرار عدد من التعديلات على لوائح وأنظمة الاحتراف .

وتفكر اللجنة في معالجة بعض البنود والفقرات الخاصة بشؤون وأوضاع اللاعبين، بدءا من الموسم المقبل، والتي تتوافق مع أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم .

وعلى جانب أخر من المتوقع أن يتخذ مجلس إدارة الاتحاد عددا من القرارات الجديدة، تتماشى مع القرار الصادر من وزارة المالية والخاص برفع قيمة الضريبة المضافة إلى 15 %، حيث ينتظر أن يرفع نسبة رسوم عقود المدربين واللاعبين المحترفين الأجانب والمحليين.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
بتنتشر العدوى بينهم ثم ينقلونها لغيرهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه ما اكل خفاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احمد زاهر👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي يوم جت تاخذ عمره كسرت ظهر ابو سلطان وهو يدفها باالعربية😂😂😂

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