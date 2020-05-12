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بالفيديو.. مشاهد خلابة لشلالات الوهيدة بجبال القهر في الريث

Time منذ 45 دقيقة
Views 1567
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بالفيديو.. مشاهد خلابة لشلالات الوهيدة بجبال القهر في الريث

جازان (صدى):
وثّق مقطع فيديو، مشاهد نادرة لشلالات الوهيدة بجبال القهر في محافظة الريث شرق منطقة جازان.

وتعد جبال القهر، من المواقع الخلابة في محافظة الريث؛ إذ تتميز بطبيعة وتضاريس خلابة.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
بتنتشر العدوى بينهم ثم ينقلونها لغيرهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه ما اكل خفاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احمد زاهر👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي يوم جت تاخذ عمره كسرت ظهر ابو سلطان وهو يدفها باالعربية😂😂😂

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