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بالفيديو.. مشاهد خلابة لشلالات الوهيدة بجبال القهر في الريث
منذ 45 دقيقة
1567
1
جازان (صدى):
وثّق مقطع فيديو، مشاهد نادرة لشلالات الوهيدة بجبال القهر في محافظة الريث شرق منطقة جازان.
وتعد جبال القهر، من المواقع الخلابة في محافظة الريث؛ إذ تتميز بطبيعة وتضاريس خلابة.
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أحدث التعليقات
أبوسطام
بتنتشر العدوى بينهم ثم ينقلونها لغيرهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه ما اكل خفاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احمد زاهر👍
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي يوم جت تاخذ عمره كسرت ظهر ابو سلطان وهو يدفها باالعربية😂😂😂
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